Calciomercato Inter, obiettivo Pogba | Offerto scambio shock

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano su Pogba per il quale Marotta è davvero pronto a sfidare Juventus e Real Madrid

Nei piani dell’Inter c’è l’acquisto di un altro grande centrocampista. Al di là ovviamente dell’eventuale arrivo di Arturo Vidal, forse ancora in cima ai pensieri di Conte oltre che una possibile contropartita nell’operazione Lautaro Martinez col Barcellona. Il mirino è puntato su Sergej Milinkovic-Savic e Paul Pogba, anche se le quotazioni di quest’ultimo sembrano aver preso il sopravvento nelle ultime settimane. Indiscrezioni di calciomercato danno infatti i nerazzurri, Marotta nello specifico in piena attività per strappare il francese alla concorrenza di Juventus e Real Madrid che da tempo sono sulle sue tracce.

Calciomercato Inter, Marotta vuole Pogba: scambio clamoroso

Il Campione del Mondo 2018 è in uscita dal Manchester United e il suo agente Raiola di conseguenza al lavoro per cercargli una nuova sistemazione. L’Ad interista vanta come noto eccellenti rapporti col procuratore, insieme anni fa architettarono l’affare che condusse a costo zero – con annessa furia di Ferguson – l’allora giovanissimo Pogba nella Torino bianconera. Gli ostacoli adesso sono l’ingaggio da circa 15 milioni, la volontà del 27enne (Juve e Real in cima al gradimento) e il prezzo del cartellino, seppur i ‘Red Devils’ dovranno per forza acconsentire a una sostanziosa riduzione della cifra richiesta (sui 100 milioni) vista la crisi economica connessa all’emergenza coronavirus.

Secondo il giornalista di ‘Rai Sport’ Paolo Paganini, l’Inter è pronta a sacrificare addirittura Brozovic per arrivare Pogba.

Ho sentito e fatto altre verifiche. La #Juventus è interessata a #Pogba perché il giocatore vorrebbe tornare a Torino, ma propone al #ManchesterUnited scambi di giocatori. No cash. Ci sono anche #RealMadrid e #Inter che propone in cambio #Brozovic. — Paolo Paganini (@PaPaganini) May 2, 2020

A suo dire la dirigenza di viale della Liberazione ha proposto agli inglesi, con cui in poco meno di un anno sono state concluse tre trattative, uno scambio col regista croato, con cui Marotta e il suo team discute a dire il vero il rinnovo contrattuale e l’innalzamento se non la cancellazione della clausola attualmente fissata a 60 milioni di euro.

