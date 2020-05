Calciomercato, torna e resta all’Inter | Prende quota l’ipotesi clamorosa

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano su Mauro Icardi e il suo paventato quanto incredibile ritorno con annessa permanenza in nerazzurro

Come Lautaro Martinez, anche Mauro Icardi è sempre sotto i riflettori del calciomercato. Stando alle ultime indiscrezioni di ‘Calciomercato.it’, per il proprio futuro l’argentino valuta solamente due soluzioni: la permanenza al Paris Saint-Germain, che come noto vanta un’opzione d’acquisto fissata a 70 milioni di euro, e il trasferimento alla Juventus che gli consentirebbe di non spostarsi troppo da Milano dove ha messo ormai radici.

Calciomercato Inter, Icardi torna e resta: la previsione dei bookmaers

In merito al futuro di Icardi, però, è stato paventato nelle scorse ore pure un a dir poco clamoroso ritorno all’Inter per restarci, qualora ovviamente il PSG decidesse di non riscattare il suo cartellino. Tale ipotesi, a sorpresa ma non troppo, è anche quella che i bookmakers considerano più verosimile: è quotata a 2,75. Alle spalle c’è la ‘soluzione’ Juventus, quotata a 3,00. Indietro tutte la altre, dall’Atletico Madrid e il Napoli (entrambe a 10,00) fino al Milan (15,00). La permanenza al Paris Saint-Germain è quotato infine a 7,50.

