Calciomercato Inter, regalo a Conte | Scambio ‘due per uno’

Conte pretende un rinforzo sulla corsia mancina: ecco come la dirigenza dell’Inter potrebbe accontentarlo nella prossima sessione di calciomercato

Antonio Conte vuole uno specialista per la corsia mancina. A maggior ragione considerata la certa partenza di Asamoah, a quanto pare destinazione Fenerbahçe e quella possibile di Biraghi. Il preferito del tecnico nerazzurro era ed è tuttora Marcos Alonso, spagnolo classe ’90 che il salentino fece acquistate dal Chelsea nell’estate 2016.

Calciomercato Inter, tutto su Alonso: possibile maxi scambio col Chelsea

Strappare l’ex Fiorentina ad Abramovich è stato impossibile a gennaio per via dell’elevata per non dire provocatoria richiesta da 40 milioni di euro. I ‘Blues’, che con Conte hanno perso una causa milionaria, potrebbero richiedere la stessa cifra in caso di nuovo assalto di Marotta & company. Che stavolta, però, possono pensare di offrire uno scambio ‘due per uno’, vale a dire i cartellini degli uruguagi in lista di sbarco Vecino (già da un po’ nel mirino del Chelsea) e Diego Godin in cambio appunto di quello di Alonso.

Alla società inglese potrebbe venir proposto pure un cash di circa 15 milioni. L’alternativa ad Alonso gioca sempre nella formazione di Lampard, cioè Emerson Palmieri. L’italo-brasiliano è un obiettivo concreto della Juventus e potrebbe costare sui 25 milioni di euro.

