Di Canio: “Conte che è un maniaco del dettaglio potrebbe aver subito di più”

Inter, l’ex calciatore ed ora commentatore per Sky Sport Paolo Di Canio ha voluto dare il suo parere sulla situazione e sulle problematiche che potrebbe avere Antonio Conte con le nuove metodologie di allenamento dovute all’emergenza sanitaria

INTER DI CANIO SU CONTE/ L’ex attaccante e ora commentatore sportivo per Sky Sport, con una predisposizione sulla Premier League nella quale ha giocato per 7 stagioni con tre squadre diverse: Sheffield nel 1997/98, West Ham dal 1998 al 2003 e Charlton nel 2003/04, prima di tornare alla Lazio, è intervenuto durante la trasmissione Deejay Football Club. L’ex calciatore Paolo Di Canio, ha dato il suo parere sul ritorno in campo delle squadre e sugli allenamenti, nello specifico quelli dell’Inter, in tempi di Coronavirus, ma soprattutto sulle condizioni in cui le stesse si ritroveranno a giocare se si dovesse ripartire durante l’estate.

Queste le sue dichiarazioni in merito: “Conte che è un maniaco del dettaglio, della ripetizione e del particolare potrebbe aver subito di più. Ma poi è capace di poter riattivare la motivazione dei suoi giocatori perché è sul pezzo. Il discorso è che le squadre riprenderanno con 22 gradi di differenza”.