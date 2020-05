Calciomercato Inter, vice Lukaku | Sfuma un altro obiettivo

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano sul ruolo di vice Lukaku: da Giroud a Dzyuba dello Zenit. Ecco tutti i dettagli

In vista della prossima stagione l’Inter è sempre alla ricerca di un vice Lukaku. Il preferito di Antonio Conte era e forse è ancora Olivier Giroud. Il Chelsea ha però sfruttato l’opzione rinnovando unilateralmente il contratto (originariamente in scadenza a giugno) fino al 2021, dunque si sono sensibilmente ridotte le percentuali riguardo il suo arrivo a Milano. Stando a indiscrezioni di calciomercato i ‘Blues’ potrebbero aprire alla partenza del classe ’86 solo se riuscissero a mettere le mani su un altro attaccante di spicco, per esempio su Mertens, il quale come noto è pure un obiettivo concreto dei nerazzurri per il post Sanchez. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

Calciomercato Inter, anche Dzyuba nel mirino: ma c’è un problema

Per il ruolo di vice Lukaku l’Inter ha comunque cominciato a guardarsi intorno. Per alcune fonti sul taccuino della dirigenza ci sarebbe un altro bomber ingaggiabile a costo zero: parliamo del 31enne russo in forza allo Zenit Artem Dzyuba, autore quest’anno di 12 gol e 15 assist. Secondo ‘calciomercato.it’, tuttavia, il capiano della Russia non ha affatto il contratto in scadenza a giugno.

A quanto pare il classe ’88 di Mosca, accostato anche a Lazio e Milan, e il club di San Pietroburgo hanno raggiunto da tempo un accordo per il prolungamento oltre il 2021. Per portaselo a casa, considerato che è un pilastro della squadra allenata da Semak, ora sarebbe necessaria un’offerta davvero irrifiutabile.

