Calciomercato Inter, nuovo assalto a Skriniar | Scambio più soldi

Il nome di Milan Skriniar tiene banco in ottica calciomercato Inter. Conte non vuole privarsene ma attenzione allo scambio più 10 milioni di euro.

Il gruppo Suning è stato chiaro sin dal suo insediamento ai vertici del club acquistato da Thohir. L’obiettivo è quello di riportare l’Inter tra i club nel novero dei club più importanti e vincenti in Italia e in Europa. Il tutto attraverso una politica di calciomercato che preveda investimenti sostanziosi ma nel rispetto del fair play finanziario imposto dalla Uefa. Paletti che non hanno impedito di far crescere e di migliorare la rosa, a partire dall’arrivo di un tecnico blasonato come Antonio Conte. Tutto questo, però, non ha impedito ai top club stranieri di guardare in casa nerazzurra per cercare di strappare i gioielli più preziosi. A volte, come nei casi di Lautaro Martinez e Brozovic, agevolati da clausole di rescissione che Marotta sta provando a cancellare in sede di rinnovo del contratto.

Calciomercato Inter, nuovo assalto Real Madrid a Skriniar: l’offerta

Altro prezzo pregiato della collezione interista è certamente Milan Skriniar. Il centrale slovacco ha fatto un po’ di fatica ad adattarsi al modulo con la difesa a tre, ma per Conte è un preziosissimo jolly del reparto arretrato di cui non vuole privarsi. Su di lui ha messo gli occhi il Real Madrid, che vorrebbe farne l’erede di Sergio Ramos, ma come è noto il presidente Florentino Perez non vuole spendere cifre eccessive per rinforzare la retroguardia. E così, secondo quanto riportato da ‘diariogol’, avrebbe proposto uno scambio: il cartellino di James Rodriguez, offerto all’Inter già la settimana scorsa come vi abbiamo rivelato, più un conguaglio di 10 milioni di euro.

I blancos valutano infatti Skriniar 50 milioni di euro contro i 40 milioni di James Rodriguez. Cifre lontane da quelle che ha in mente l’Inter, che per il suo difensore chiede 70-80 milioni e per il colombiano non vuole arrivare a 30 milioni.

