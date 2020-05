Di Gennaro: “Conte dovrà trovare delle alternative, a partire dall’uso di Eriksen”

Inter, l’ex giocatore ed ora commentatore Di Gennaro ha voluto dare il suo parere sulla lotta scudetto. Secondo l’ex calciatore Lazio e Juve restano favorite sulla squadra nerazzurra

INTER DI GENNARO DICHIARAZIONI/ L’ex calciatore Antonio Di Gennaro, una carriera tra Fiorentina e soprattutto Hellas Verona, dove vinse lo storico scudetto nella stagione 1984/85 con la squadra di Osvaldo Bagnoli, è stato intervistato da TuttoMercatoWeb Radio. L’ex giocatore, ora commentatore per la Rai delle partite sia della Champions League in chiaro, sia della Nazionale italiana, oltre ad essere opinionista per RMC Sport Network, ha voluto dare il suo parere sulla lotta scudetto qualora si riprendesse il campionato. Queste le sue dichiarazioni in merito: “I giocatori della Lazio sono rimasti qui a Roma e non è una cosa da poco, vedendo gli altri che stanno rientrando. La Lazio è ormai collaudata, ma la Juve ha un organico migliore.

A livello tattico, vedo la squadra di Inzaghi davanti all’Inter, con Conte che qui dovrà trovare delle alternative, a partire dall’uso di Eriksen”.