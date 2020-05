Calciomercato Inter, assalto a Skriniar | Possibile maxi operazione

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano su Skriniar con le clamorose indiscrezioni provenienti dalla Spagna. Ipotesi scambio shock

Non solo Lautaro Martinez, il Barcellona punta con decisione anche un altro nerazzurro: Milan Skriniar. Stando alle indiscrezioni di calciomercato del ‘Mundo Deportivo’ la speranza dei blaugrana è proprio allargare l’operazione includendo appunto il centrale slovacco e un altro suo giocatore in uscita. Il tutto con annessi benefici al bilancio, vedi plusvalenze. Lo slovacco è un punto fermo della squadra di Conte, l’Inter non vuole in sostanza cederlo ma di fronte a una proposta importante – specie in questo periodo di crisi consequenziale all’emergenza coronavirus – potrebbe aprire alla cessione.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter, intesa di massima col big | Colpo vicino

Calciomercato Inter, dalla Spagna: Umtiti ‘carta’ per Skriniar

Sempre il quotidiano spagnolo scrive che i nerazzurri sono al contempo interessati a Umtiti, difensore francese in uscita dalla formazione di Setien. Velatamente ma non troppo ipotizza una sorta di scambio tra il mancino classe ’93 nativo del Camerun, spesso ai box per problemi di natura fisica, e appunto l’ex Sampdoria. Uno scambio con annesso cash però in favore del club targato Suning, il tutto sempre dentro l’operazione Lautaro che in tal caso diverrebbe maxi.

Va detto che su Skriniar risultano esserci pure Real Madrid, Manchester City e Paris Saint-Germain. Il suo erede potrebbe essere Marash Kumbulla, italo-albanese classe 2000 esploso quest’anno al Verona.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, Vidal verso l’Inter | E la Juve ‘beffa’ Marotta

Calciomercato Inter | Offerta faraonica per Cavani