Calciomercato Inter, intesa di massima col big | Colpo vicino

Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza lo sprint forse decisivo dei nerazzurri per l’ingaggio a parametro zero di un big della Serie A

L’attacco che verrà dell’Inter sarà molto diverso rispetto all’attuale. Le partenze, infatti, potrebbero essere più di due: praticamente certe quelle di Alexis Sanchez (tornerà al Manchester United) e Sebastiano Esposito (via in prestito), molto probabile quella di Lautaro Martinez per il quale continua senza sosta il pressing del Barcellona. Ecco allora che a Conte non basterà solo un vice Lukaku, con Giroud forse ancora in cima alle preferenze del tecnico ma ancor più complicato da raggiungere dopo il rinnovo col Chelsea. Uno dei rinforzi può essere Mertens, sul quale giungono novità importanti.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter, svolta Icardi | La proposta al PSG

Calciomercato Inter, accordo con Mertens. Ma…

Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato del ‘Corriere dello Sport’, la dirigenza nerazzurra avrebbe raggiunto una intesa di massima con l’attaccante belga sulla base di un biennale da circa 4,5 milioni di euro netti. Mancherebbero da definire solamente alcuni bonus, compreso quello alla firma, ma sotto questo aspetto le discussioni sono in una fase molto avanzata. L’affare, eventualmente a zero, non è però concluso dato che si parla di un possibile rilancio del Napoli e che il Chelsea non ha alcuna intenzione di mollare la presa. A spingere definitivamente Mertens in nerazzurro potrebbe essere Romelu Lukaku (oggi compie 27 anni), suo grande amico oltre che capitano in Nazionale.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

ESCLUSIVO: offerto un 10 all’Inter | Semaforo verde di Conte

Calciomercato Inter, Marotta batte la Juve: arriva il ‘milanista’