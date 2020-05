Calciomercato, Vidal verso l’Inter | E la Juve ‘beffa’ Marotta

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano sull’operazione Vidal e il vantaggio che ne ricaverebbe la Juventus dal suo sbarco in nerazzurro

Lo ‘scontro’ tra Conte e Marotta per Vidal pare lo abbia vinto o comunque lo stia vincendo il tecnico nerazzurro. Tradotto: il cileno sarebbe sempre più vicino all’approdo all’Inter. Da capire se nell’ambito dell’operazione Lautaro Martinez o in un affare a parte. Suning e il Barcellona potrebbero venirsi incontro trovando a metà strada un accordo per il cartellino del centrocampista cileno, desideroso di tornare in Italia anche perché sicuro di ritrovare un ruolo da protagonista nella squadra del suo ‘mentore’ Conte.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter, intesa di massima col big | Colpo vicino

Calciomercato Inter, Vidal ‘spinge’ Tonali a Torino

Secondo ‘Tuttosport’, però, l’arrivo di Vidal potrebbe arrecare un ‘danno’ in ottica calciomercato alla dirigenza interista. Vista la poi abbondanza a metà campo, in pratica sarebbe complicatissimo per l’Inter compiere un altro ‘pesante’ investimento proprio per la mediana. Per quello che ad oggi risulta essere un grande obiettivo di Marotta, Sandro Tonali. Per il ‘gioiello’ del Brescia potrebbe così avere strada spianata la Juventus, pronta a chiudere con il presidente Massimo Cellino sulla base di cash e contropartita a scelta tra i giovani Nicolussi Caviglia, Coccolo, Touré, Muratore e Wesley.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, svolta Icardi | La proposta al PSG

ESCLUSIVO: offerto un 10 all’Inter | Semaforo verde di Conte