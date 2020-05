Calciomercato Inter, Joao Mario in cambio | Clausola dimezzata

L’estate scorsa Joao Mario si è trasferito alla Lokomotiv Mosca con la formula del prestito più diritto di riscatto fissato a 18 milioni di euro

Non è ancora chiaro se la Lokomotiv Mosca riscatterà o meno Joao Mario. Dopo un ottimo inizio, infatti, il rendimento del centrocampista portoghese è calato, senza contare che il club russo ha appena cambiato guida tecnica: al posto del 73enne Semin, l’allenatore più vincente della storia dei ‘Ferrovieri’, è stato ingaggiato il serbo Nikolic. Ricordiamo che per prendersi a titolo definitivo il cartellino dell’ex Sporting, la società moscovita dovrebbe versare nelle casse dei nerazzurri circa 18 milioni di euro.

Calciomercato Inter, Joao Mario al Porto per Corona

In caso di mancato riscatto il classe ’93 farebbe ritorno a Milano, perlomeno ‘virtualmente’ dato che non rientra nei piani futuri di Conte. La dirigenza interista sarebbe nel caso costretta a cercargli una nuova sistemazione, a tal proposito occhio al Portogallo. Joao Mario potrebbe ‘risolvere’ il problema fasce, entrando nell’eventuale affare per l’argentino Marcos Acuna con lo Sporting CP, da lui lasciato nell’estate 2016, o nell’altro sempre eventuale per Jesus Corona con il Porto. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

Quest’ultimo, messicano di 27 anni nonché sesto miglior assist-man d’Europa, ha una clausola di 30 milioni che potrebbe dimezzarsi con l’inserimento nell’operazione del coetaneo nativo proprio di Oporto. Corona viene dato nel mirino della società targata Suning, ai microfoni di ‘Calciomercato.it’ l’agente ha aperto alla Serie A.

