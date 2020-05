Calciomercato Inter, Marotta scatenato | Doppio colpaccio

L’Inter si scatena: stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato i nerazzurri stanno per mettere a segno ben due colpi a parametro zero

L’Inter si appresta a rivoluzione l’attacco. Degli attuali componenti del reparto avanzato, infatti, probabilmente solo uno vestirà la maglia nerazzurra anche nella prossima stagione: parliamo di Romelu Lukaku. Gli altri tutti via: Sanchez farà ritorno al Manchester United dopo la conclusione del prestito; Sebastiano Esposito verrà girato altrove a farsi le ossa oppure inserito nell’affare Tonali col Brescia, infine Lautaro Martinez che appare davvero diretto al Barcellona col quale ha già raggiunto un accordo sulla base di un contratto quinquennale da ben 10 milioni di euro netti a stagione.

Calciomercato Inter, accordo per Mertens. E Cavani…

Sanchez, Esposito e Lautaro da chi verranno rimpiazzati? Per l’argentino è ad oggi corsa a due tra Timo Werner e Pierre-Emerick Aubameyang. Più conveniente sul piano del cartellino il bomber dell’Arsenal, ma il tedesco in forza al Lipsia costerebbe di meno sotto l’aspetto dell’ingaggio e inoltre è sette anni più giovane. Il cileno e il classe 2002, stando alle ultime indiscrezioni, da Dries Mertens e forse Edinson Cavani. ‘La Repubblica’ dà praticamente per certo l’ingaggio del belga: “va all’Inter”. Per il classe ’87 di Leuven in scadenza col Napoli, scelto da tempo da Marotta e Conte per sostituire Sanchez, pronto un biennale da 5 milioni a stagione più probabilmente una opzione per il terzo anno.

‘Sportmediaset’ parla invece di sprint decisivo per l’uruguagio in scadenza col Napoli: anche per lui pronto un biennale, seppur da 9 milioni l’anno. Calcolando gli ingaggi al lordo (per il secondo verrebbe sfruttato il Decreto Crescita: tassazione al 30%) la coppia Mertens-Cavani costerebbe a Suning sui 46 milioni di euro.

