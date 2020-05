Calciomercato Inter, riscatto Perisic | La richiesta del Bayern

Oggi scade il termine fissato l’estate scorsa per il riscatto del cartellino di Perisic. L’esterno croato, all’Inter per quattro stagioni, vorrebbe proseguire l’avventura in Baviera

Scade proprio oggi, venerdì 15 maggio la possibilità per il Bayern Monaco di esercitare l’opzione d’acquisto sul cartellino di Ivan Perisic. Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato di ‘Sky Sport’, però, il riscatto non avverrà: il club bavarese avrebbe chiesto all’Inter ulteriore tempo a causa della crisi economica legata all’emergenza coronavirus. L’acquisizione dell’esterno croato sembra però essere stato solo rimandata: nei piani del club bavarese c’è infatti l’intenzione di proseguire il rapporto col vice Campione del Mondo e lo stesso desidera continuare la sua esperienza (positiva fino all’infortunio) in Baviera.

Calciomercato Inter, Perisic al Bayern: ‘sconto’ ancora possibile

Il Bayern continuerà a cercare di ottenere uno sconto sui 20 milioni di euro pattuiti l’estate passata, dopo averne versati già 5 per il prestito. Stando all’emittente satellitare il club targato Suning non intende scendere a patti coi tedeschi, per quello invece che risulta a noi di Interlive.it c’è già stata una apertura in tal senso da parte della società di viale della Liberazione. Questo non vuol dire che l’Inter sia disposta a ‘regalare’ Perisic. Ma dato che a bilancio pesa ormai pochissimo e che con i teutonici i rapporti sono ottimi, si è resa disponibile a calare il prezzo stabilito peraltro in periodo pre Covid-19. Del resto ritrovarsi Perisic in casa sarebbe un bel problema per Marotta e la sua squadra mercato, visto che il classe ’88 non rientra nei piani di Conte.

