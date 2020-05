Calciomercato Inter, erede Lautaro | Rischio doppia beffa

In casa Inter già si lavora al dopo Lautaro Martinez. L’attaccante argentino sembra sempre più diretto al Barcellona, col quale si dice abbia già trovato un’intesa

In Spagna e non solo sono certi: Lautaro Martinez ha già un accordo col Barcellona sulla base di un contratto da 10 milioni a stagione ed è lì che si trasferirà nella prossima sessione di calciomercato. Probabile abbiano ragione, ma per convincere l’Inter a privarsene servirà una proposta davvero importante e quindi non quelle che praticamente ogni giorno ci propina la stampa catalana. Dando fiducia a ‘La Gazzetta dello Sport’, che qualche buon aggancio in seno alla società di viale della Liberazione ce l’ha, sui 90 milioni di euro. Magari più una contropartita tecnica, non però Arturo Vidal.

Calciomercato Inter, Werner e non solo: il post Lautaro sempre più complicato

Il problema per l’Inter rischia di essere il post Lautaro Martinez. Già perché i due obiettivi principali (Mertens, ricordiamo, sarebbe il sostituto di Sanchez e non dell’ex Racing), Timo Werner e Pierre-Emerick Aubameyang, potrebbero non essere raggiungibili. Per quanto riguarda il tedesco, stando alle ultime indiscrezioni di ‘The Athletic’ la sua scelta per il futuro sarebbe una sola: il Liverpool. Qualora non dovesse concretizzarsi il trasferimento ai ‘Reds’ di Jurgen Klopp col quale flirta ormai da tempo, il tedesco preferirebbe rimanere un altro anno al Lipsia. Per ciò che invece concerne l’attaccante gabonese dell’Arsenal, si parla con sempre più insistenza di un suo trasloco al Real Madrid. In cambio ai ‘Gunners’ potrebbe finire Luka Jovic, ai margini della squadra di Zidane e stimato pure dall’Inter.

Non ci stupiremmo, quindi, se Marotta virasse su un nome a sorpresa per la sostituzione di Lautaro, insomma su un mister X. A meno che decida davvero di puntare su Cavani a costo zero… Ma uno a fine carriera può essere considerato l’erede di un 23enne?

