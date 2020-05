Inter, annuncio UFFICIALE sui social: grossa novità in arrivo

Le ultime Inter news si concentrano sull’annuncio ufficiale dato in Cina sulla piattaforma Weibo dal gruppo Suning: in arrivo una grande novità.

L’emergenza coronavirus ha fermato il mondo del calcio giocato, ma non i club che hanno continuato a lavorare per sopperire alla inevitabile crisi economica che accompagna la pandemia. L’Inter, in particolare, sta portando avanti il progetto dell’espansione del suo brand in estremo oriente e soprattutto in Cina, patria del gruppo Suning. A tal proposito è arrivato un annuncio ufficiale sulla piattaforma Weibo (il Facebook cinese, ndr) dall’account del club nerazzurro: “Tra due giorni nuovi amici“.

LEGGI ANCHE >>> Inter, Sanchez si confessa: “Con Mourinho ho perso la voglia di giocare”

Inter, nuovo sponsor dalla Cina nel decennale del Triplete

La famiglia Zhang vuol far conoscere sempre di più l’Inter ed accrescere il numero di tifosi in Cina. Ecco perché in data 22 maggio – a dieci anni dalla conquista dello storico Triplete sotto la gestione Mourinho – verrà reso noto il nuovo sponsor che con ogni probabilità figurerà sulle maglie dalla prossima stagione al posto di Pirelli. Una mossa che servirà ovviamente anche a far entrare nuovo denaro nelle casse della società.

LEGGI ANCHE >>>