Social: la famiglia nerazzurra si allarga adesso siamo in 31 milioni nel mondo”

Inter, in attesa di ricevere nuove sponsorizzazioni e far crescere ulteriormente il fatturato, il club meneghino incrementa anche il numero di follower sui principali siti come Facebook o Youtube

INTER FOLLOWER SUL WEB/ L‘Inter non sta solo crescendo economicamente grazie alle sponsorizzazioni che Suning sta continuando a trovare, si parla di altre quattro partnership che dovrebbero portare in dote circa 10 milioni di euro annui cadauno, ma anche sui social l’interesse per il club meneghino sta continuando a crescere. Secondo il The European Football Report’, un’analisi pubblicata da IQUII Sport, basata sullo studio di 250 club che si trovano sui principali siti come Facebook, Instagram Twitter e YouTube, i nerazzurri nell’ultimo periodo hanno fatto registrare l’incremento percentuale maggiore tra i primi 20 top club europei. .CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

Il club meneghino ha avuto un aumento del 2,94% arrivando a ben 31 milioni di follower. Il club di Suning mantiene l’11esima posizione e deve sempre inseguire il Milan con 40,7 milioni. Da notare come Inter, Juventus e appunto Milan, siano i tre club europei che hanno incrementato più di tutte la loro percentuale di tifosi sui social, rispetto alle altre big.