Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano su Lautaro Martinez ipotizzando una super offerta da parte del Real Madrid per l’attaccante argentino

Lautaro Martinez ha un accordo totale col Barcellona sulla base di un contratto quinquennale da 10 milioni di euro a stagione. E’ lontano, invece, quello tra il club blaugrana e l’Inter: i primi non vorrebbero andare oltre i 60-70 milioni cash più contropartite, i nerazzurri invece partono da una richiesta minima di 90 milioni. Hanno però aperto all’inserimento nell’affare di un giocatore: in questo senso, stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato, la scelta sembra essere ricaduta sul terzino mancino ex Betis Siviglia Junior Firpo. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter. In Argentina, invece, proprio oggi danno per fatto l’affare: accordo tra le due società sulla base di cash e ovviamente contropartite: si fanno in questo caso i nomi di Vidal, Semedo e Rakitic.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, sprint per Cavani | Novità importante

Calciomercato Inter, Lautaro Martinez: Real prova lo ‘scippo’ al Barcellona

Il futuro di Lautaro sarà molto probabilmente in Spagna, ma non è detto al Barcellona. Parte di una stampa vicina al Real Madrid (anch’esso alla ricerca di un nuovo numero 9) ipotizza infatti un possibile tentativo da parte di Florentino Perez per provare a ‘scippare’ l’argentino all’acerrima nemica. In che modo? Garantendo allo stesso classe ’97 un contratto a cifre superiori rispetto ai 10 milioni l’anno che gli offre la società catalana.

All’Inter, invece, le ‘Merengues’ potrebbero proporre il cartellino del terzino marocchino Hakimi, a quanto pare il ‘sogno’ di Conte per la corsia di destra, in aggiunta a 45 milioni cash. Il tutto, insomma, per complessivi 95 milioni di euro considerato che il 21enne da due anni (in prestito) al Borussia Dortmund ha una valutazione di 50 milioni.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, fronte riscatti | Rischio disfatta: le cifre

Calciomercato, addio Inter | Rinnovo UFFICIALE