Politano: “Con l’Inter un piccolo vantaggio” | Poi ‘punge’ Conte

Le ultime news Inter si focalizzano sulle dichiarazioni rilasciate da Politano che nel gennaio scorso ha lasciato i nerazzurri trasferendosi al Napoli

“E’ una bella città che ti dà tanto, c’è il mare e la gente è calorosa. I tifosi mi chiedono di dare il massimo, loro sono molto attaccati alla squadra”. Così Politano a ‘Radio Kiss Kiss Napoli’ a proposito della sua avventura al Napoli cominciata lo scorso gennaio, quando lasciò l’Inter – in cui era ormai relegato al ruolo di riserva – per trasferirsi appunto nella squadra allenata da Gattuso. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

Inter, l’ex Politano: “3-5-2 di Conte non il massimo per me”

Proprio a proposito degli ultimi deludenti mesi in nerazzurro, l’esterno ha lanciato una mezza ‘frecciata’ al tecnico nerazzurro: “Problema 3-5-2? Con questo modulo ci giocai già nel Sassuolo, ma quello di Conte prevedeva due punte statiche e per me non era certo il massimo”. In caso di ripartenza, Politano affronterebbe nuovamente l’ex Inter nel ritorno della semifinale di Coppa Italia: “Non sarà una partita facile – ha detto – anche se abbiamo un piccolo vantaggio dovuto al risultato (0-1, ndr) conquistato all’andata. Comunque la Coppa Italia rimane il nostro principale obiettivo”.

