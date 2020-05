Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza una clamorosa indiscrezione proveniente dalla Spagna a proposito di Icardi alla Juventus

Il Paris Saint-Germain ha tempo fino a domenica 31 maggio per esercitare il diritto di riscatto sul cartellino di Icardi. La volontà c’è, anche se il club presieduto da Al-Khelaifi sta provando a strappare un forte sconto rispetto ai 70 milioni di euro prefissati alla fine dello scorso calciomercato estivo. Il tutto potrebbe chiudersi sui 60 milioni di euro bonus compresi. A proposito dell’ex capitano dell’Inter non si placano però le voci riguardo un suo possibile futuro alla Juventus, sia in caso di acquisto a titolo definitivo da parte del PSG – è sempre viva l’ipotesi di un maxi scambio tra i parigini e bianconeri – che soprattutto nel caso contrario col conseguente suo ritorno a Milano.

Calciomercato Inter, Icardi-Juventus: la contropartita dice no e salta l’affare

A proposito del centravanti di Rosario in bianconero, ‘Don Balon’ sgancia una vera e propria ‘bomba’: l’Inter avrebbe aperto all’affare coi bianconeri chiedendo l’inserimento nell’operazione di Juan Cuadrado che è un vecchio pallino di Antonio Conte. A quanto pare, però, l’esterno colombiano ha risposto con un no secco e immediato alla possibilità di un suo trasloco nella Milano nerazzurra. E così l’affare si è arenato, almeno per il momento.

