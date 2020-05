Calciomercato Inter, Icardi-Juventus | Ipotesi sambio pazzesco

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano sull’argentino passato al Psg l’estate scorsa con la formula del prestito con diritto di riscatto

Il Paris Saint-Germain vuole tenersi Mauro Icardi ma attraverso il Ds Leonardo sta cercando di strappare uno sconto importante rispetto ai 70 milioni di euro necessari per il riscatto. Ricordiamo che l’opzione scade domenica prossima, 31 maggio. Come per Perisic col Bayern Monaco, si potrebbe andare oltre quella data, seppur in tal caso servirebbe l’ok anche del calciatore. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Raiola bussa in casa Inter | Nome clamoroso

Calciomercato Inter, Milan o Juventus per Icardi: tripla ipotesi di scambio

Considerata ancora la situazione incertezza, nelle scorse ore sono state rilanciate per il futuro di Icardi le piste che conducono alla Juventus e addirittura al Milan. Per i rossoneri l’ipotesi è quella di un prestito oppure di uno scambio: in tal senso Interlive.it ha portato alla luce il lavoro dietro le quinte di Marotta in ottica appunto baratto col terzino francese Theo Hernandez. Pure per Icardi in maglia bianconera l’ipotesi è quella di uno scambio. La contropartita? Il ‘Daily Mail’ fa un nome clamoroso: Miralem Pjanic, attuale obiettivo del Barcellona. In alternativa il laterale brasiliano Alex Sandro.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, nerazzurri battuti | Accordo raggiunto

Calciomercato Inter, top player dopo Lautaro | Nome e cifre sul tavolo