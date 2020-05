Calciomercato Inter | Nome a sorpresa per l’attacco – VIDEO



In vista della prossima stagione l’Inter è molto attiva sul fronte attacco visto che nella prossima sessione di calciomercato il reparto avanzato della squadra di Conte perderà Sanchez, Sebastiano Esposito e molto probabilmente anche Martinez. In ottica entrata, oltre ai soliti noti, si è aggiunto in queste ore il nome di un giovane brasiliano.

GUARDA IL VIDEO!