Calciomercato Inter, da Icardi a Cavani | Le novità dalla Francia

Sono giorni o meglio ore decisive per il riscatto di Mauro Icardi da parte del Paris Saint-Germain. E da Cavani ulteriori buone notizie per l’Inter



Sono ore decisive per il passaggio di Mauro Icardi al Paris Saint-Germain a titolo definitivo. ‘Le Parisien’ dà il club transalpino e l’Inter vicini infatti a un accordo totale per il cartellino del centravanti di Rosario. Alla fine i parigini dovrebbero riuscire a strappare uno sconto di una decina di milioni rispetto ai settanta pattuiti nelle ultime ore dello scorso calciomercato estivo. Il tutto entro domenica 31 maggio, quando scadrà l’opzione d’acquisto. Per concludere, finora non hanno trovato conferme le indiscrezioni giunte sempre dalla Francia riguardo un possibile accordo per il classe ’93 tra i nerazzurri e la Juventus.

Calciomercato Inter, Icardi ‘spinge’ Cavani in nerazzurro

Icardi è insomma destinato a raccogliere l’eredità di Edinson Cavani. La medesima fonte dà per certa la separazione tra il bomber uruguagio e il PSG, poiché quest’ultimo non intenzionato a rinnovare il contratto in scadenza nonostante l’apertura dell’ex Napoli a un’eventuale permanenza alla corte di Tuchel. Proprio il ‘Matador’ potrebbe essere il colpo a costo zero per l’attacco della società targata Suning.

Stando a indiscrezioni è pronto per lui un contratto di due-tra stagioni da circa 10 milioni di euro l’anno bonus compresi. Da sconfiggere soprattutto la concorrenza dell’Atletico Madrid di Simeone. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

