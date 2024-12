Il fondo saudita al posto di Oaktree: “Tentativo di acquisto dell’Inter”

I risultati deludenti in Premier League allontanano i tifosi del club dalla proprietà saudita, vicina all’Inter nel recente passato prima dell’insediamento di Oaktree in cima alla piramide societaria nerazzurra

La batosta finale subita dall’Inter nell’ultimo incontro di Champions League giocato alla BayArena contro il Bayer Leverkusen non spegne affatto il sogno condiviso nerazzurro di blindare la propria posizione entro le prime otto classificate della massima competizione europea, al fine di ambire al passaggio agli ottavi di finale.

Il rientro dei nerazzurri a Milano non è stato però dei più piacevoli e lineari nelle ore successive al fischio finale, considerato il grandissimo ritardo accumulato dal volo che avrebbe dovuto trasferire l’intero gruppo di Simone Inzaghi dall’aeroporto di Colonia verso Malpensa.

Dieci ore di attesa non previste – ha raccontato ‘La Gazzetta dello Sport’ – che hanno poi costretto l’Inter a soffermarsi una notte in più su suolo tedesco presso un albergo di fortuna, fra malumore generale e comprensibile tensione. Questo costerà un giorno in meno di preparazione alla delicatissima sfida di campionato contro la Lazio all’Olimpico, ma si tenterà di concentrare tutte le energie nel tempo restante per arrivare al meglio della condizione.

Intanto, al di là dello stretto anglo-francese, una compagine non se la cava benissimo in Premier League in confronto alla mole di risultati positivi conquistati lo scorso anno. Trattasi del Newcastle United, squadra di Sandro Tonali e battente stendardo saudita del fondo PIF, soltanto dodicesimo in classifica.

I recenti risultati maturati in campionato hanno alimentato il malcontento della tifoseria che avrebbe chiesto alla società una rapidissima inversione di trend. Eppure, contrariamente a quanto si aspetterebbero i tifosi, ciò che traspare dalle ultime informazioni riportate da ‘La Gazzetta dello Sport’ sarebbe una decisione potenzialmente drastica da parte di PIF, tempo addietro accostata all’Inter per l’acquisizione delle quote societarie.

Crisi Newcastle e retroscena PIF-Inter, Oaktree salda alla guida della società

Il quotidiano non esclude che PIF possa andare incontro ad un disimpegno formale dalle proprie mansioni aziendali e dunque allontanarsi dal Newcastle nel prossimo futuro.

Qualora tale scenario dovesse essere confermato, per l’Inter si tratterebbe di un grande sospiro di sollievo. Dato che nel lontano 2021, quando la squadra era ancora gestita da Antonio Conte in panchina, il fondo PIF era realmente ad un passo dal convincere la famiglia Zhang della bontà del proprio potenziale investimento. Col senno di poi, la medesima sorte del Newcastle sarebbe dunque potuta toccare ai nerazzurri oggi.

Senza però spingersi troppo oltre con pensieri ipotetici, va evidenziato come il progetto di Oaktree sia tutt’oggi ben saldo in quel di Viale della Liberazione e non vi sarebbero indizi sufficienti a far emergere una rinnovata voglia da parte del fondo statunitense a rimettersi in gioco sul mercato alla ricerca di nuovi acquirenti. Escludendo dunque, almeno per il momento, anche il fondo PIF dal rientro in corsa per l’Inter.