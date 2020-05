Calciomercato Inter, addio Icardi: plusvalenza record | Le cifre e il peso sul bilancio

Inter, l’attaccante Mauro Icardi sembra ormai destinato a proseguire la sua carriera nel PSG. Il club francese nel week-end dovrebbe concludere la trattativa con il club milanese per il riscatto

INTER ICARDI AGGIORNAMENTO/ Ormai si attende soltanto l’ufficialità ma sembra ormai scontata la definitiva fine del rapporto che lega l’Inter a Mauro Icardi, giocatore che in questa stagione era in prestito al PSG. Il club francese sta per chiudere la trattativa per acquistare a titolo definitivo l’argentino e in attesa delle cifre ufficiali, permettere al club meneghino di fare un’ottima plusvalenza.Come ha spiegato Calciomercato.it, la trattativa dovrebbe chiudersi a 53 milioni di euro, più un bonus di 7 milioni che dovrebbe essere raggiunto facilmente. Il portale Calcio&Finanza ha voluto essere ancora più preciso e ha informato che il valore rimanente del contratto di Icardi nel bilancio al 30 giugno 2020, sarà di 1.872.256 euro. Una cessione al PSG ad una cifra di 53 milioni di euro si trasformerebbe pertanto in una plusvalenza di 51.127.744 milioni di euro, a cui poi andrebbe aggiunto anche il bonus di 7 milioni di euro. In questo caso la cifra ammonterebbe a 58.127.774 milioni di euro. Calcolando anche l’ammortamento sul contratto di Icardi di ulteriori 1.872.256 milioni di euro, il ricavo netto complessivo sarebbe quindi di 60 milioni di euro.

Visti i chiari di luna di questo periodo economico funestato dal Coronavirus, un’operazione molto positiva per le casse nerazzurre.