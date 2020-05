Calciomercato Inter, un altro bomber per Conte | Ritorno di fiamma

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano sull’attacco dove rispunta un nome tanto gradito ad Antonio Conte e già trattato da Marotta l’estate scorsa

INTER PAGANIN MERCATO AGGIORNAMENTO/ Il noto giornalista Paolo Paganin, tramite il suo profilo Twitter ha voluto dare qualche indiscrezione riguardante i movimenti di mercato dell’Inter, per quanto riguarda il reparto offensivo. Secondo il suo parere, l’attaccante ed ex capitano della squadra meneghina Mauro Icardi verrà riscattato dal Psg, ma attenzione a quello che potrebbe combinare Wanda Nara, visto che il giornalista ha detto che la miccia della procuratrice e moglie del bomber è già accesa. I soldi incassati dalla cessione del giocatore verranno utilizzati per il centrocampista del Brescia Sandro Tonali, mentre per l’attacco oltre a Edinson Cavani, sarebbe rispuntato nuovamente anche quello di Edin Dzeko, calciatore particolarmente gradito ad Antonio Conte, che già la scorsa estate il dirigente Beppe Marotta tentò vanamente di acquistare, ma non si riuscì a trovare la giusta intesa con la Roma.

