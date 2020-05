Mancini: “Per lo scudetto bianconeri favoriti ma i nerazzurri hanno possibilità”

Inter, l’allenatore della Nazionale italiana Roberto Mancini ha voluto dare il suo parere sulla lotta scudetto. Il tecnico vede sempre favorita la Juve ma non esclude sorprese inaspettate

INTER MANCINI INTERVISTA/ Il 20 giugno ricomincerà parzialmente il campionato italiano, con il recupero delle quattro partite della 25esima giornata: Atalanta-Sassuolo a Bergamo, poi Verona-Cagliari, Inter-Sampdoria al Meazza e Torino-Parma. Il tecnico della Nazionale italiana Roberto Mancini, è stato intervistato da Radio Deejay per avere un’opinione sulla lotta scudetto. Queste le sue dichiarazioni: “Ogni allenatore avrà degli ostacoli da superare e i calciatori arriveranno da due mesi di allenamenti casalinghi: non sarà facile tornare in campo, considerando anche il periodo dell’anno”.

Poi ha voluto dare ulteriori spiegazioni entrando nello specifico e ha dichiarato: “Lazio e Juventus lotteranno fino alla fine, ma l’Inter conserva delle possibilità: detto ciò, non escludo sorprese, anche se i bianconeri restano favoriti grazie a una rosa molto ampia”.