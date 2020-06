Niente riscatto: Todibo torna libero, assalto Marotta

Niente riscatto: Todibo torna libero, l’Inter vuole seriamente provarci per il difensore del Barcellona

Niente riscatto: Todibo torna libero

L’Inter può tornare a sperare in Todibo. Il difensore centrale del Barcellona, che lo Schalke 04 ha lasciato libero per non aver esercitato il diritto di riscatto, tornerà in Catalogna solo di passaggio per essere ceduto nuovamente in estate. Prezzo fissato a circa 25 milioni di euro, come dichiarato dal ds dello Schalke Schneider ai microfoni di ‘WAZ’, “L’opzione che avevamo per acquistarlo è scaduta ieri“, sancendo l’ufficialità del suo ritorno in Spagna. Per lui potrebbe scatenarsi un’asta con diversi club interessati: Everton, Bayer Leverkusen, Lipsia e le italiane sono in lizza. Marotta proverà a prenderlo sfruttando il prestito con diritto di riscatto.

