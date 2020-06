Vertonghen ‘vede’ la Serie A: si intromette anche la Fiorentina

Vertonghen ‘vede’ la Serie A: il difensore del Tottenham potrebbe diventare nerazzurro a giugno. Su di lui anche la viola

Vertonghen ‘vede’ la Serie A: giorni decisivi

Jan Vertonghen del Tottenham potrebbe diventare nerazzurro entro le prossime settimane. In scadenza di contratto a giugno, secondo il ‘The Times’ il giocatore ha ormai deciso di andare via per tentare una nuova avventura altrove. Inter e Roma sono particolarmente interessate, così come la Lazio che ha bisogno di un innesto importante in difesa. Nelle ultime ore si sarebbe inserita anche la Fiorentina, comunque indietro nelle preferenze del giocatore perché non può garantirgli la Champions.

LEGGI ANCHE >>> Il punto in attacco di Ausilio: ”Lautaro e Cavani…”

LEGGI ANCHE >>> E’ fatta! Va all’Inter: ”Affare concluso”

LEGGI ANCHE >>> Tutto deciso: clamoroso ritorno in nerazzurro