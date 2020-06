Il Siviglia vuole Biraghi: possibile cessione a sorpresa

Il Siviglia vuole Biraghi: possibile cessione a sorpresa

Non solo Lautaro Martinez verso la Spagna: secondo ‘Estadio Deportivo’, anche Cristiano Biraghi potrebbe andare a giocare nella Liga. L’ex terzino della Fiorentina è finito nel mirino del club andaluso che cerca nuovi rinforzi per la propria difesa. Andrebbe a sostituire Sergio Reguilon, di ritorno al Real Madrid. Monchi lo tiene d’occhio e sarebbe pronto a formulare un’offerta per averlo in questa sessione estiva.

LEGGI ANCHE >>> Il punto in attacco di Ausilio: ”Lautaro e Cavani…”

LEGGI ANCHE >>> E’ fatta! Va all’Inter: ”Affare concluso”

LEGGI ANCHE >>> Tutto deciso: clamoroso ritorno in nerazzurro