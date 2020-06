La Lazio ci prova: assalto a De Paul se parte Milinkovic Savic

De Paul alla Lazio se parte Milinkovic Savic

Ci siamo: la Lazio rompe gli indugi e ci prova per un obiettivo nerazzurro. Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, Lotito ha in mente di partecipare all’asta per De Paul se dovesse essere sacrificato Milinkovic Savic, da tempo sul mercato. Il giocatore dell’Udinese, che piace molto all’Inter, andrà via come ammesso dalla dirigenza bianconera alcune settimane fa. Il prezzo di partenza è di circa 30 milioni di euro, soldi che Lotito potrebbe mettere in palio se il serbo dovesse finire in qualche top club.

LEGGI ANCHE >>> Il punto in attacco di Ausilio: ”Lautaro e Cavani…”

LEGGI ANCHE >>> E’ fatta! Va all’Inter: ”Affare concluso”

LEGGI ANCHE >>> Tutto deciso: clamoroso ritorno in nerazzurro