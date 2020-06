Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano sul rinnovo del contratto di Marcelo Brozovic. L’attuale scade nel 2022 e ha una clausola da circa 60 milioni di euro

Brozovic intoccabile. Lo è stato per Spalletti, almeno da gennaio 2018 dopo che il croato era stato a un passo dal trasferirsi al Siviglia in prestito, lo è per Antonio Conte. Conscia dell’importanza del croato, che di fatto non ha un sostituto all’altezza in panchina, per l’Inter è incedibile tanto che l’intenzione è quella di blindarlo con un nuovo contratto. L’attuale scade nel giugno 2022 e, come noto, prevede una clausola da circa 60 milioni.

Calciomercato Inter, Marotta ‘blinda’ Brozovic: i dettagli

Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato de ‘La Gazzetta dello Sport’, Beppe Marotta è pronto a blindare il classe ’92 di Zagabria con un nuovo accordo fino al giugno 2024 da 4 milioni di euro netti (più bonus, ndr) a stagione. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter. L’obiettivo dell’amministratore delegato interista è anche eliminare la clausola, o quantomeno alzare la cifra. Su Brozovic, ricordiamo, ci sono almeno Liverpool, Real Madrid e non solo.

