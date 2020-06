Calciomercato Inter, a zero dal Chelsea | Tutti i dettagli

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano sul possibile colpo a costo zero che i nerazzurri potrebbero mettere a segno in casa Chelsea

Dal Chelsea all’Inter a costo zero. Non parliamo ovviamente di Giroud, il cui contratto è stato prolungato dai ‘Blues’ fino al giugno 2021. E certamente nemmeno di Marcos Alonso ed Emerson Palmieri, i due obiettivi nerazzurri per la corsia sinistra: lo spagnolo è legato ai londinesi fino al 2023, l’italo-brasiliano nel mirino anche della Juventus fino al 2022. Allora di Willian? No. Parentesi: stando a indiscrezioni di calciomercato il futuro del brasiliano, lui sì ancora in scadenza, potrebbe essere sempre nel Tottenham di Mourinho.

Calciomercato Inter, Pedro per Conte: ecco la possibile offerta dei nerazzurri

Sveliamo il mistero, il giocatore che potrebbe trasferirsi da Londra a Milano a costo zero è Pedro. A rivelarlo stamattina è il ‘Quotidiano Sportivo’. Verosimilmente l’esterno spagnolo, che Antonio Conte conosce bene per averci lavorato proprio al Chelsea, è stato offerto dai suoi agenti al club nerazzurro. Il suo possibile ingaggio, a zero visto che come Willian è in scadenza di contratto, stuzzica non poco Marotta e Ausilio. In trattativa già con la Roma, l’ex Barcellona non è più giovanissimo (a luglio compierà 33 anni) ma aggiungerebbe esperienza alla rosa e qualità differenti al reparto avanzato interista. L’Inter potrebbe offrirgli un biennale più opzione da circa 4 milioni di euro a stagione.

Di Pedro alla corte di Conte ne parlammo qui su Interlive.it già lo scorso 25 marzo, quando lo stesso calciatore annunciò ufficialmente il suo addio alla società di Abramovich al termine della stagione.

