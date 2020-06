Calciomercato Inter, riscatto Perisic | Il Bayern ‘gela’ Marotta

Inter, l’attaccante Ivan Perisic potrebbe non venir riscattato dal Bayern Monaco. L’ex portiere e ora dirigente Oliver Kahn ha spiegato che il club tedesco potrebbe addirittura non fare campagna acquisti causa coronavirus

INTER PERISIC AGGIORNAMENTO/ Come diceva il grande Trapattoni: “Non dire gatto se non ce l’hai nel sacco”. Riprendendo uno dei tormentoni dell’ex allenatore, la stessa situazione sembra potrebbe accadere alla società nerazzurra, che era ormai quasi certa del riscatto da parte del Bayern Monaco di Ivan Perisic. Il giocatore croato è in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro e, nonostante la società meneghina sarebbe comunque stata disponibile ad una trattativa sul prezzo, sembrerebbe che il club tedesco non abbia intenzione di riscattare il giocatore, dato che l’opzione è ormai scaduta da più di due settimane. Come ha spiegato l’ex portiere ed ora dirigente del Bayern Monaco, in odore di diventarne presidente, Oliver Kahn, il problema coronavirus potrebbe addirittura impedire alla società bavarese di fare calciomercato nella prossima sessione.

Queste le sue dichiarazioni a ‘Sky Sport Deutschland’: “Non fare la campagna acquisti rappresenta un’opzione. Al momento stiamo considerando tutte le possibilità proprio come ogni club europeo. A me sembra che non ci siano molte società disposte a fare grandi investimenti”.