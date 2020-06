Assalto a Chiesa: Marotta sorpreso, sorpasso United

Federico Chiesa lascerà Firenze in estate dopo la conclusione della ripresa della stagione. Il laterale della viola potrebbe finire in Premier League con lo United che avrebbe sorpassato Inter e Juventus: lo rivela il ‘Daily Mail’, secondo cui anche il Chelsea sarebbe particolarmente interessato all’esterno. Il Manchester United lo prenderebbe come alternativa a Jadon Sancho, obiettivo primario e stella del Borussia Dortmund, destinato a rimanere ancora in Germania.

