Calciomercato Inter, sorpresa in attacco | Un ex Juve per Conte

L’Inter va a caccia anche di un nuovo vice-Lukaku da regalare a Conte. L’occasione giusta potrebbe arrivare da un ex Juventus

Nell’ultimo anno l’attacco dell’Inter ha subito modifiche sostanziali e nel corso della prossima sessione di calciomercato l’assetto del reparto avanzato di Conte potrebbe cambiare ancora. Al netto della situazione legata a Lautaro Martinez, il tecnico salentino continua a richiedere un nuovo centravanti in grado di agire da vice-Lukaku. Sfumato Olivier Giroud, a lungo inseguito soprattutto a gennaio, la dirigenza milanese è dunque a caccia di altri profili utili alla causa. Nei giorni scorsi InterLive aveva rilanciato il nome di Adolfo Gaich, classe ’99 nativo di Cordoba che non è di certo l’unico calciatore nel mirino di Marotta e Ausilio. Una vecchia conoscenza della Serie A potrebbe tornare in auge. Per tutte le altre news sul calciomercato dell’Inter CLICCA QUI

Calciomercato Inter, caccia al vice-Lukaku: spunta Mandzukic

Un profilo d’esperienza che potrebbe fare al caso di Antonio Conte potrebbe essere quello di Mario Mandzukic, centravanti croato ex Juventus che Marotta conosce bene e che al momento sta vivendo una non esaltante avventura all’Al Duahil. Secondo quanto sottolineato da ‘Tuttosport’ infatti dopo appena sei mesi l’ex bianconero starebbe pensando di lasciare il Qatar per riprovare una nuova esperienza in Europa.

In questo senso non è da escludere un ritorno in Serie A con l’Inter di Marotta e Conte che potrebbe pensare proprio a Mandzukic per puntellare l’attacco con un calciatore di esperienza in grado di partire dalla panchina alle spalle di Lukaku offrendo comunque forza, gol e grinta alla causa.