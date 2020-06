Alessio: ”Morata perfetto in coppia con Lukaku”

Alessio: ”Morata perfetto in coppia con Lukaku”

Angelo Alessio, storico secondo di Conte, non ha dubbi: Morata è perfetto per far coppia con Lukaku. Queste le sue parole a ‘Tuttosport’: “E’ un ragazzo eccezionale e un ottimo giocatore. Bravissimo ad attaccare lo spazio, grande tecnica ed ottimo colpitore di testa. Difende bene la palla e sa lavorare di sponda: è un attaccante completo. Potrebbe segnare di più anche se va sempre in doppia cifra. Nell’Inter potrebbe starci benissimo, è perfetto per fare coppia con Lukaku. Sarebbe titolare ovunque” ha concluso.

