Psg all’assalto di Skriniar: Marotta e Conte dicono no

L’Inter dice no al Psg per Skriniar. I nerazzurri devono respingere l’assalto anche dei francesi per sostituire Thiago Silva, ormai prossimo a lasciare la capitale francese per fine contratto. Secondo ‘FootMercato’, il PSG vorrebbe prendere il sostituto dalla Serie A: oltre a Koulibaly piace molto Milan Skriniar, il quale ha un contratto fino al 2023 con l’Inter e Marotta e Conte non hanno nessuna intenzione di cederlo per nessuna cifra. Lo slovacco, dunque, rimarrà in nerazzurro.

