Folta concorrenza per Musso: l’Udinese fissa il prezzo in 30 milioni

Juan Musso continua ad essere uno dei nomi principali per il futuro della porta dell’Inter. L’estremo difensore vanta numerose pretendenti e per questo motivo l’Udinese ha alzato la posta: 30 milioni di euro per venderlo a partire da questa estate. Con Handanovic che dovrebbe rimanere in nerazzurro per almeno altri due anni, ora l’Inter deve prendere una decisione: anticipare tutti o attendere che lo sloveno decida di smettere. Atletico Madrid e Betis Siviglia sono pronte a farsi subito avanti.

