Vertonghen più vicino: Godin pronto a fargli spazio

L’Inter non ha intenzione di farsi sfuggire Vertonghen del Tottenham. Come rivela ‘Tuttosport’, il difensore centrale degli ‘Spurs’ andrà via a costo zero e Marotta ha pronto il contratto per blindarlo. Due le condizioni per il suo arrivo: una cessione importante in quel ruolo (Godin) e il prestito di un possibile nuovo acquisto, magari quel Kumbulla che sembra essere sempre più vicino ai nerazzurri.

