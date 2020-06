Duvan Zapata è finito di recente nuovamente nel mirino dell’Inter che cerca un attaccante. Spunta però la possibile beffa targata Juventus

Continua la caccia ad un nuovo bomber da parte della dirigenza dell’Inter. Negli ultimi giorni è tornato in auge anche il nome di Duvan Zapata, centravanti colombiano dell’Atalanta esploso definitivamente alla corte di Gasperini. Viste anche le difficoltà dell’affare Cavani, e la possibile cessione di Lautaro, l’ex Napoli e Sampdoria potrebbe diventare una pista concreta. A tal proposito la carta giusta, che piace molto a Sartori, sarebbe il giovane Sebastiano Esposito il quale ha respinto l’ultima offerta di rinnovo ed è prossimo a cambiare agente. Non sarà comunque semplice arrivare a Duvan vista la forte concorrenza dei rivali della Juventus. Per tutte le altre news sul calciomercato dell’Inter CLICCA QUI

Calciomercato Inter, ostacolo Juventus per Zapata: scambio e beffa

In caso di addio di Gonzalo Higuain l’attenzione della Juventus potrebbe essere interamente rivolta verso l’acquisizione di un nuovo centravanti. In questo contesto si inserirebbe il nome di Duvan Zapata con Paratici che potrebbe beffare l’Inter di Marotta provando ad inserire una contropartita tecnica allettante.

Come sottolineato da ‘Calciomercatoweb’, la società bianconera potrebbe mettere sul piatto il centrocampista Rolando Mandragora, classe 1997 reduce da un’annata molto positiva con la maglia dell’Udinese e che potrebbe fare proprio al caso di Gasperini all’Atalanta. Un vero e proprio sgarbo per l’Inter qualora l’affare dovesse andare in porto concretamente.

