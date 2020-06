Calciomercato Inter, affare saltato | La trattativa si è arenata

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano sull’attacco. Dopo Mertens, l’Inter vede sfumare definitivamente anche un altro colpo a zero

Marotta lo aveva dato per molto difficile, stamane ‘La Gazzetta dello Sport’ lo dà ormai impossibile. Parliamo di Edinson Cavani, il cui approdo all’Inter – secondo la ‘rosea’ – si può considerare definitivamente saltato. ‘Colpa’ delle elevatissime richieste economiche del bomber uruguagio in scadenza col Paris Saint-Germain: in pratica il ‘Matador’ ha fatto sapere alla dirigenza nerazzurra di non essere disposto a ridursi l’attuale mega ingaggio che percepisce a Parigi, circa 14 milioni di euro.

Calciomercato Inter, Cavani all’Atletico Madrid. Ora Conte…

Parliamo di una cifra troppo alta per i nerazzurri e che, se concessa all’ex Napoli, avrebbe generato degli ‘scompensi’ all’interno dello spogliatoio. Il futuro di Cavani sarà verosimilmente all’Atletico Madrid, col quale pare aver già raggiunto un’intesa totale lo scorso gennaio. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter. Il mancato arrivo di Cavani non farà certo piacere a Conte, che vuole un innesto di spessore ed esperienza per il reparto avanzato e ha già visto sfumare Dries Mertens…

