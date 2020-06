Napoli-Inter, Gattuso trema: Mertens rischia di saltare il match

In vista del ritorno della Coppa Italia, Gattuso potrebbe dover fare a meno di uno dei suoi titolari: nelle ultime ore sembra che Mertens abbia riportato un problema muscolare che rischia di tenerlo fuori. Lo riporta il ‘Corriere dello Sport’, specificando che l’affaticamento muscolare potrebbe relegarlo al massimo in panchina. Saranno decisive le prossime 24 ore e in caso di forfait giocherà Milik in avanti.

