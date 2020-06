Pinamonti: “Penso solo a fare bene, poi a fine stagione si faranno i conti”

Inter, l’attaccante Andrea Pinamonti spera di riuscire a tornare a segnare per mantenere il suo Genoa in serie A. In attesa poi di cercare di convincere Mancini a portarlo all’Europeo

INTER PINAMONTI INTERVISTA/ L’ex attaccante dell’Inter ora al Genoa Andrea Pinamonti, in vista della ripartenza del campionato italiano è stato intervistato dal Secolo XIX. Queste le sue dichiarazioni sul Genoa e sulla Nazionale: “Voglio tornare a fare gol per salvezza ed Europeo. Le parole di Mancini mi avevano reso molto orgoglioso, non lo nascondo. Darò il massimo per raggiungere i miei obiettivi, lavorando e cercherò di farmi trovare pronto per l’Europeo. È passato tanto tempo dal mio ultimo gol in campionato, però vedo questa cosa non come un problema ma come uno stimolo in più per affrontare le prossime gare al cento per cento. In queste ultime dodici partite il mio obiettivo è proprio quello di migliorare quanto sono riuscito a fare l’anno scorso. Non sarà facile dato che sono tutte partite ravvicinate e nessuno potrà giocare sempre, però ci proverò sino alla fine del campionato“. Gli hanno chiesto di scegliere tra Genoa e Inter e lui ha spiegato: “È presto per parlarne. Ora penso solo a fare bene, a dare una mano per la salvezza. Poi come sempre a fine stagione si faranno i conti“.

In questo momento il Genoa è terzultimo a pari merito con il Lecce e nello scontro diretto ha pareggiato 2-2 in Puglia, ma deve ancora giocare la gara di ritorno in casa. In ogni caso, la lotta salvezza vede 5 squadre raggruppate in soli tre punti, a lottare per cercare di evitare di finire in serie B. Per Spal a sette punti dalle ultime due e Brescia a nove, il baratro della retrocessione sembra inevitabile.