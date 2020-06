Sanchez: il giocatore è ripartito subito benissimo, ieri 20 minuti giocati alla grande

Inter, l’attaccante Alexis Sanchez sembra avere tutte le intenzione di voler riuscire a convincere la società nerazzurra a confermarlo anche nella prossima stagione. Ieri sera contro il Napoli è entrato in campo con grinta e decisione

INTER SANCHEZ AGGIORNAMENTO/ Nonostante il suo futuro sia in bilico, l’attaccante dell’Inter Alexis Sanchez nella sfida contro il Napoli ha giocato 20 minuti veramente alla grande. Il giocatore cileno sta cercando di recuperare in questi ultimi due mesi disponibili, che potrebbero diventare tre se la squadra di Antonio Conte riuscisse ad arrivare fino in fondo in Europa League, il tempo perso a causa infortunio alla caviglia. L’ex Manchester United nella partita di ieri, ha prima sfiorato il gol del sorpasso con un diagonale di poco a lato e poi ha regalato con una magia, il pallone da spedire in rete ad Eriksen che purtroppo lo ha mandato sul fondo da pochi passi. In ogni caso da adesso in poi tra campionato e competizione europea, la squadra nerazzurra dovrà disputare minimo 15 partite, i tifosi della squadra meneghina sperano di arrivare a 20, mentre il calciatore conta di poterle disputare tutte, anche se non da titolare. In ogni caso l’attaccante cileno, ogni volta che è stato chiamato in causa è sempre entrato con voglia e grinta, caratteristiche che sono sempre molto apprezzate dal tecnico Conte.

Non è da escludere che domenica contro la Sampdoria, anche per premiare l’impegno dell’ex Manchester United, unito al fatto della possibilità di poter effettuare cinque sostituzioni, il tecnico possa mandare in campo inizialmente la coppia Lukaku-Sanchez.