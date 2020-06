Inter, da De Vrij a Vecino: il punto sugli infortunati di Conte

Le ultime news Inter si focalizzano sulle condizioni degli infortunati De Vrij, D’Ambrosio, Godin e Vecino. Ecco quando Conte li recupera.

Smaltita la delusione per l’eliminazione dalla Coppa Italia dopo una buona prestazione alla prima uscita dopo lo stop per l’emergenza coronavirus, adesso l’Inter si concentra sulla Serie A. Domenica sera si torna in campo per il recupero della 25esima giornata contro la Sampdoria. Uscito nei minuti finali della sfida contro il Napoli, il difensore olandese Stefan De Vrij ha accusato un affaticamento muscolare che non dovrebbe impedirgli di giocare a ‘San Siro’. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter. Nel pacchetto arretrato Conte dovrebbe recuperare anche D’Ambrosio e Godin, out al ‘San Paolo’, mentre tra gli infortunati dovrebbe essere ancora indisponibile Vecino, alle prese con un problema al menisco.

