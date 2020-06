Calciomercato Inter, anche Kumbulla come Barella | I dettagli

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano su Marash Kumbulla e il suo possibile approdo in nerazzurro. Ecco come potrebbe andare in porto l’affare

L’Inter è molto vicina a Sandro Tonali, forte dell’accordo raggiunto con lo stesso giocatore sulla base di un contratto quinquennale da circa 2,5 milioni di euro a stagione. Marotta vuole chiudere l’affare col Brescia in stile Barella col Cagliari, ovvero in prestito oneroso con obbligo di riscatto. Con la medesima formula, riporta il ‘Corriere dello Sport’, l’Ad nerazzurro vuole definire pure l’operazione Kumbulla col Verona facendo leva sugli ottimi rapporti col club scaligero. Che chiede 28 milioni di euro più 7 di bonus, cifra che potrebbe sensibilmente ridursi attraverso l’inserimento di qualche contropartita tecnica. In tal senso i candidati sono il terzino Dimarco e l’attaccante Salcedo, già in prestito nella formazione allenata da Juric. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

