Calciomercato Inter, si complica il post Lautaro | Punta al rinnovo

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano sull’eredità di Lautaro Martinez dando praticamente per certa la partenza dell’attaccante argentino

In pochi, anzi in pochissimi hanno dubbi circa la partenza di Lautaro Martinez nella prossima sessione di calciomercato. Come noto l’argentino ha un accordo col Barcellona sulla base di un contratto quinquennale da ben 12 milioni di euro netti a stagione. Tra gli addetti ai lavori c’è la convinzione che alla fine l’Inter possa accettare di cederlo per meno della clausola risolutiva fissata a 111 milioni e in scadenza a breve, il 7 luglio come ha ribadito a Calciomercato.it l’amministratore delegato nerazzurro Beppe Marotta.

Calciomercato Inter, sostituto Lautaro: Aubameyang potrebbe uscire di scena

Sfumato del tutto Werner, da stamane ufficialmente del Chelsea, ora la schiera dei nomi per l’eredità di Martinez si sarebbe ristretta a soli due nomi: Andrea Belotti e Pierre-Emerick Aubameyang, anche se bisogna stare attenti ad altri nomi, vedi Gabriel Jesus del Manchester City. A sorpresa Conte preferisce il bomber del Torino, mentre la società gradirebbe di più il gabonese poiché dà più garanzie in quanto a numero di gol. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter. Le ultime indiscrezioni provenienti dalla Spagna, però, allontanano l’ex Milan da Appiano: secondo ‘Todofichajes’, infatti, il 31enne avrebbe detto al suo agente di voler proseguire l’avventura all’Arsenal e quindi di trovare un accordo per il rinnovo del contratto attualmente in scadenza nel giugno 2021.

Per il portale spagnolo la trattativa è già ripartita non escludendo un accordo – nel caso l’offerta di ingaggio aumentasse – entro la fine di questo mese di giugno. Se dovesse davvero prolungare, è chiaro che Aubameyang uscirebbe dalla lista per il dopo Lautaro.

