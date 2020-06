Calciomercato Inter, top player per il dopo Lautaro | Marotta vs Paratici

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano sul dopo Lautaro. Marotta ha parlato di top player: possibile il tentativo per un vecchio obiettivo

Ieri Beppe Marotta ha blindato Lautaro Martinez ma allo stesso tempo aperto alla sua cessione, aggiungendo che l’Inter è pronta a sostituirlo non con un giocatore qualsiasi, bensì con un “top player”, citando proprio le parole dell’amministratore delegato nerazzurro. Il prescelto, dopo che è sfumata la pista Werner, potrebbe verosimilmente essere Pierre-Emerick Aubameyang dell’Arsenal, che sappiamo gode della stima di Conte. Ma attenzione ad altri nomi, dal compagno del gabonese nelle file dei ‘Gunners’, Alexandre Lacazette, passando per Aguero fino a un giocatore obiettivo concreto nell’estate 2016 e da un po’ nel mirino della Juventus per il post Higuain.

Calciomercato Inter, ipotesi Gabriel Jesus se parte Lautaro: le cifre in ballo

Parliamo del brasiliano ex Palmeiras Gabriel Jesus, rappresentato in Italia da Giovanni Branchini che vanta un eccellente rapporto con il CEO interista. Da mesi in Inghilterra si parla di una possibile partenza dal Manchester City dell’attaccante brasiliano, che sul calciomercato può avere una valutazione di 62 milioni di euro. Con la vendita di Lautaro al Barcellona, il club targato Suning avrebbe le risorse per soddisfare le richieste del club inglese, mentre al classe ’96 non avrebbe difficoltà a garantire un super stipendio (l’attuale a Manchester è di circa 6 milioni) in linea con quelli di Lukaku ed Eriksen, ad oggi i più pagati della rosa con circa 10 milioni a stagione bonus inclusi. Vale a dire un quinquennale proprio da 10 l’anno, 65 milioni complessivi anziché 100 sfruttando il Decreto Crescita. Tra ingaggio e cartellino spesa complessiva da 127 milioni. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter. Gabriel Jesus ha caratteristiche diverse da Martinez, però ha tutto per riuscire ad amalgamarsi con il numero 9 nerazzurro.

