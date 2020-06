Calciomercato, addio all’Inter | Vuole una nuova sfida

Dopo un solo anno terminerà l’avventura all’Inter di Diego Godin. Ecco le possibili destinazioni dell’uruguagio e chi potrebbe rimpiazzarlo

Si concluderà alla fine di questa stagione, dopo un solo anno di militanza, l’avventura all’Inter di Diego Godin. Stando a ‘La Gazzetta dello Sport’ il difensore uruguagio vuole una nuova sfida per tornare a rivestire un ruolo da protagonista, che Conte in nerazzurro non può affatto garantirgli. Approdato a costo zero nel luglio di un anno fa, il 34enne ha deluso le aspettative non riuscendo ad assorbire i meccanismi della difesa a tre. Per l’addio c’è l’ostacolo ingaggio, circa 6 milioni coi bonus, anche se il club targato Suning sembra disposto a ‘regalare’ il suo catellino per agevolarne la partenza.

Calciomercato Inter, avanza il Lione per Godin: corsa a due per la sostituzione

Per Godin non è da escludere un ritorno in Spagna, magari proprio all’Atletico Madrid lasciato in lacrime dopo nove anni straordinari, anche se negli ultimi giorni ha preso consistenza la pista che conduce in Francia, nello specifico al Lione. Il presidente dei transalpini Aulas ha ammesso l’interesse per il classe ’86 di Rosario, che potrebbe essere allettato da una esperienza in Ligue 1, in una squadra comunque ambiziosa. Più remote, al momento, le ipotesi Premier come quelle rappresentate da Stati Uniti e Cina. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter. Chi al suo posto? Magari il belga Jan Vertonghen in scadenza col Tottenham, oppure l’italo-albanese Kumbulla che Marotta sta provando a prendere dal Verona. Il classe 2000 potrebbe però rimanere un altro anno, in prestito, nella formazione allenata da Juric.

