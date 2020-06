Cessione Lautaro: il Barcellona insiste con Firpo, nodo valutazione

L’Inter continua a valutare la possibile cessione di Lautaro con il Barcellona. Secondo ‘Tuttosport’, i catalani insistono nel proporre Junior Firpo come contropartita tecnica. Il nodo è principalmente la valutazione dell’esterno: i catalani lo valutano 41 milioni, cifra decisamente fuori portata per le osservazioni nerazzurre che lo reputano un giocatore da massimo 20 milioni di euro. Il Barcellona gioca molto su queste valutazione per risparmiare il più possibile sul compenso economico, mentre l’Inter non ha nessuna intenzione di fare sconti.

